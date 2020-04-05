Борис Джонсон госпитализирован. 10 дней назад у него подтвердили коронавирус

По словам представителя Даунинг-стрит, резиденции премьер-министра, в которой Джонсон находился на карантине, у него «сохраняются постоянные симптомы коронавируса», в том числе высокая температура.

В больницу Джонсона доставили для сдачи необходимых анализов. Это было сделано в качестве «предупредительного шага», по рекомендации лечащего врача британского премьера.

«По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов», — приводятся в материале слова пресс-секретаря Даунинг-стрит.

Позже СМИ сообщили, что Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ.

О том, что глава британского правительства заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Джонсон сам сообщил об этом на своей странице в Twitter.

По его словам, первые симптомы заболевания у него начали проявляться за сутки до опубликованного видеообращения, то есть 26 марта. После проведенного анализа диагноз подтвердился, рассказал 55-летний британский премьер.

Джонсон объявил, что ушел на карантин, но работу он не оставил — руководить правительством он продолжил удаленно. Он объяснил, что для этого намеревался использовать формат видеоконференции.