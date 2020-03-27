Борис Джонсон болен COVID-19

Джонсон записал видеообращение, в котором рассказал, что сутки назад у него начали проявляться первые симптомы, а потом он получил положительный результат анализа на коронавирус. Премьер-министр объявил, что ушел на карантин, но продолжит руководить правительством удаленно. Джонсон сказал, что будет использовать формат видеоконференции.

Борис Джонсон уточнил, что находится на карантине в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Премьер призвал британцев оставаться дома.

В аппарате премьера рассказали Sky, что, если Джонсону станет хуже, его обязанности будет выполнять министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. Борису Джонсону 55 лет.

По всему миру миру уже более 549 тысяч человек заразились коронавирусом. В Великобритании зафиксировали свыше 11 тысяч случаев. Среди заболевших принц Чарльз, который является главным наследником британского престола. Он находится на карантине в резиденции в Шотландии.