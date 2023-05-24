Власть 24 мая 2023, 12:10 Нарышкин уличил США в планах начать информационную войну против России из-за неудач на Ближнем Востоке Глава СВР Нарышкин: США готовят информационную войну против России из-за Ближнего Востока РИА «Новости»

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Соединенные Штаты готовят план информационной войны с Россией. На этот шаг они пошли из-за потери позиций на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщило РИА «Новости».

Обстановка в Сирии нормализуется, уровень взаимного доверия стран на Ближнем Востоке растет. Такая ситуация не нравится США. Ведь авторитет американских властей там, наоборот, падает. Соединенные Штаты винят в таком положении дел Россию, подчеркнул Нарышкин.

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«Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой», — сказал он на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Глава СВР заявил, что США используют сейчас базу Эт-Танф в Сирии для подготовки боевиков и совершения ими терактов, в том числе и на территории России. Он напомнил, что американцы и страны НАТО в 2011 году оказывали поддержку сепаратистским и террористическим группировкам в САР.