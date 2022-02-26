«Человечнее сохранить как можно больше жизней». Пушилин рассказал о пленных силовиках ВСУ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что лично пообщался с некоторыми пленными украинскими силовиками. Он заявил, что его задача в том, чтобы как можно больше карателей сдали оружие. Глава ДНР рассказал об этом в программе «Своя правда» на канале НТВ.

Пушилин сказал, что не может назвать точное количество сдавшихся националистов.

«Сейчас боюсь ошибиться, потому что этот процесс продолжается. Я имел возможность уже с ними пообщаться. И моя задача, которую я ставлю перед собой, — сделать так, чтобы как можно больше солдат ВСУ сдали оружие. Это единственная возможность им жить, а для нас здесь все абсолютно очевидно. Мы хотим, чтобы как можно быстрее война закончилась и справедливость была восстановлена», — заявил глава ДНР.

Пушилин сказал, что среди пленных часть людей — это такие же русские люди, которых ввели в заблуждение пропагандой украинского режима с дикой русофобией, которая рисовала из Донбасса и России образ врага.

«Часть из них была просто аполитична. Ей было абсолютно все равно, что делать. Некоторые из них честно признавались, что шли просто зарабатывать деньги, потому что другого способа прокормить себя и свои семьи они не могли найти», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что всем пленным украинским военным оказывается медицинская поддержка. Он сказал, что они будут в нормальных условиях, пока не закончатся боевые действия. И тогда под расписку о том, что они не будут воевать против ДНР, ЛНР и России, они смогут вернуться к своим семьям.

«Это позиция президента РФ, это позиция Министерства обороны РФ, ну и, конечно, мы тоже эту позицию поддерживаем. Мы прекрасно понимаем, что все-таки человечнее все же сохранить как можно больше жизней, даже нашего противника», — отметил Пушилин.

Народная милиция ДНР ранее опубликовала видео со сдавшимся военнослужащим ВСУ. Он рассказал, что сам родом из Луганской области и пошел воевать против своих земляков. Он признал, что ему не нужно было воевать на стороне агрессоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, направленной на защиту мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских карателей.