Важное 26 ноября 2022, 16:10 Болтона назвали соавтором документа о создании биооружия Минобороны: экс-советник президента США Болтон был соавтором документа о биооружии Википедия

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Одним из авторов доклада о создании американского биологического оружия выступил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Публичное достояние

«Исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4) в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высокопатогенного гриппа птиц и ряда других инфекций», — сказал он.

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В Минобороны обратили внимание на выводы американского портал The Intercept. Издание провело анализ документов Национального института здоровья, которые касались нарушения техники безопасности в биолабораториях в США. Портал изучил порядка 5,5 тысячи страниц сообщений о происшествиях за последние 18 лет.

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В 2000 году в Соединенных Штатах представили доклад «Перестройка обороны Америки». В нем говорилось, что для достижения мирового господства США нужно сохранить превосходство своих вооруженных сил, в том числе с помощью создания биологического оружия.

Одним из авторов доклада как раз выступил экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон. Он возглавлял делегацию страны на V Обзорной конференции КБТО в 2001 году. После консультаций США отказались от проверки вероятных мест хранения биологического оружия якобы из-за того, что это может угрожать их национальным интересам.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил о попытках американцев скрыть информацию о биолабораториях на Украине.