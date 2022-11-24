Мир 24 ноября 2022, 12:30 Россия добьется раскрытия целей военно-биологических программ США на Украине Замглавы МИД Рябков заявил о попытках США скрыть информацию о биолабораториях на Украине РИА «Новости»

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Попытки США скрыть истинные цели военно-биологических разработок на Украине обречены на неудачу. Россия добьется полного раскрытия информации бесконтрольных разработок Пентагона. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что американцы давно вели на Украине военно-биологическую деятельность, отказываясь предоставить информацию о своей работе международным структурам.

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«Цель понятна — предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, стоящих перед военно-биологическими программами США», — заявил Рябков.

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Представитель МИД подчеркнул, что Россия намерена добиваться полного раскрытия информации и продолжит вести эту работу в полную силу.

После того как Россия начала публиковать первые материалы о работе американских биолабораторий на Украине, США подтвердили, что последние 20 лет оказывали помощь различным учебным и научным учреждениям Украины.

По словам американцев, работа имела исключительно мирные цели. Но в представленных Россией материалах оказалась информация об испытании военными США вирусов в украинских лабораториях.