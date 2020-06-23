Болтон: Обама мог признать Крым российским

Барак Обама был готов «простить» России присоединение Крыма в 2014 году. Экс-президент США пошел бы на такое и якобы лично высказал свою позицию российскому лидеру Владимиру Путину.

Экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о позиции главы США в своих мемуарах. Отрывок из книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» привело РИА «Новости». В нем политик сослался на слова Путина.

«Он (Путин) сказал, что Обама ясно говорил ему в 2014 году, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию по Украине можно уладить», — заявил Болтон.

По какой причине Обама передумал, он уточнять не стал. Однако из-за этого стороны оказались в «нынешней безвыходной ситуации».

Путин и Обама, по версии бывшего советника по нацбезопасности, обсудили этот вопрос перед российско-американским саммитом в Хельсинки. Путин тогда якобы отказался обсуждать вопрос Крыма и назвал случившееся частью истории. Одновременно российский лидер заявил, что продажа американцами оружия Украине незаконна, и назвал ситуацию не лучшим путем решения вопроса.

Опубликованные Джоном Болтоном мемуары уже наделали много шума в США. Нынешний президент страны Дональд Трамп заявил, что экс-советнику придется дорого заплатить за эту книгу. В продажу она поступила 23 июня.