Большинство жителей Армении признали Россию своим союзником

Больше половины жителей Армении считают Россию дружественной страной. 84% респондентов признались, что относятся к РФ хорошо.

Опрос жителей Армении провели по заказу радиостанции Sputnik с помощью телефонного интервью. В нем принял участие 501 человек. Лишь 9,4% из них сообщили, что относятся к России плохо. Еще 6,8% участников опроса затруднились ответить.

Самой дружественной для Армении страной 62,3% респондентов назвали Россию. На втором месте Франция, за нее проголосовали 39,9% жителей страны. Третью строчку занял Иран. Его выбрали 6,4% опрошенных.

Также большинство жителей Армении признались, что готовы принять от России военно-политическую помощь. Такой ответ дали 79,6% респондентов. Принять поддержку от Франции согласились 14% участников опроса, от Ирана — почти 7%.

85% опрошенных считают Россию союзником Армении. Противоположное мнение у 11,6% респондентов. Остальные не смогли ответить на вопрос.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 ноября опубликовал планы по дальнейшей работе правительства страны. Он собирается возобновить переговоры по статусу Карабаха и реформировать военные силы Армении.