Большинство заразившихся в Южной Корее оказались сектантами

Сотни тысяч южнокорейцев призвали власти распустить секту Синчхонджи, которая стала очагом распространения коронавирусой инфекции. Из 763 случаев заболевания в стране 456 были отмечены у членов секты. Это 59,8% от общего числа зараженных.

Как сообщило издание Кorea Нerald, на сайте главы государства опубликована петиция, которую уже подписали 552 тысячи человек. По законам страны, если обращение собирает больше 200 тысяч подписей за месяц, президент республики обязан на него официально ответить.

Таинственная секта, насчитывающая более 240 тысяч членов, оказалась в центре внимания после того, как большинство случаев COVID-19 были обнаружены в ее отделении в городе Тэгу. Общественная реакция усилилась после того, как Минздрав Южной Кореи сообщил, что попытался связаться со всеми членами секты, но сотни людей на обращение не ответили.

Автор петиции обвинил лидера секты в нарушении прав и свобод людей. Он утверждает, что самопровозглашенный мессия во внутреннем обращении к пасте назвал коронавирус «делом дьявола». По мнению автора документа, кризис заболеваемости связан с пропагандируемой аморальной религиозной догмой и нежелательным отношением к распространению вируса. Заявитель утверждает, что глава секты приказал своим последователям препятствовать проведению карантинных мероприятий и эпидемиологических расследований.

Китайские ученые заявили, что создали вакцину, предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса. Ее уже опробовали на животных. На людях начнут тестировать в середине апреля.