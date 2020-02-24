Вакцину от коронавируса создали в КНР

Специалисты из Китая разработали вакцину, которая предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса. Это подтвердил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Ученые дали трехмерное описание коронавируса, что послужило хорошим основанием для разработки вакцины.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил он.

Первые вакцины от коронавируса начали тестировать в Китае еще в середине февраля. Вначале опыты прошли на животных, рассказал директор биологического центра Национального комитета по здравоохранению КНР Чжан Синьминь. Как добавил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, клинические испытания вакцины на людях, скорее всего, начнутся к середине апреля, уточнил сайт РБК.

Самый сильный удар коронавируса в Европе ощутила на себе Италия. Общее число заболевших на территории страны превысило 150 человек. К слову, Италия — страна, куда традиционно уезжают на заработки гастарбайтеры из бывших республик СССР, в частности из Украины. Это значит, что потенциально существует угроза распространения вируса у западных границ России.