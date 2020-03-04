    04 марта 2020, 14:25

    Большинство россиян вернулись из Южной Кореи

    Ольга Ситникова

    Большая часть российских граждан вернулась домой из Южной Кореи. Они долгое время не могли улететь из-за ограничения полетов из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации сайта RT, возвращение россиян на родину подтвердил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

    «Подавляющее большинство уже вернули», — заявил он.

    По данным на 2 марта, число заразившихся коронавирусом в Южной Корее выросло до 4212 человек. За день до этого Россия ограничила авиасообщение с республикой.