Большинство россиян вернулись из Южной Кореи
Большая часть российских граждан вернулась домой из Южной Кореи. Они долгое время не могли улететь из-за ограничения полетов из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта RT, возвращение россиян на родину подтвердил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
«Подавляющее большинство уже вернули», — заявил он.
По данным на 2 марта, число заразившихся коронавирусом в Южной Корее выросло до 4212 человек. За день до этого Россия ограничила авиасообщение с республикой.