Большинство россиян вернулись из Южной Кореи

По информации сайта RT, возвращение россиян на родину подтвердил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

«Подавляющее большинство уже вернули», — заявил он.

По данным на 2 марта, число заразившихся коронавирусом в Южной Корее выросло до 4212 человек. За день до этого Россия ограничила авиасообщение с республикой.