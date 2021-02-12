Адвокат Трампа объяснил импичмент желанием демократов убрать оппозицию

Бывшего президента США Дональда Трампа хотят лишить возможности избираться в президенты в 2024 году. Для этого демократы затеяли процесс импичмента.

Представляющий интересы Трампа в суде адвокат Майкл ван дер Вин заметил, что в Конгрессе будут настаивать на запрете частному лицу «участвовать в выборах на государственную должность». Слова юриста привело РИА «Новости».

«Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определенного контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты», — заявил адвокат.

Демократы, заявила защита Трампа, не выступают против политического насилия — они рассчитывают отстранить оппозицию. Их действия, обратил внимание ван дер Вин, направлены главным образом против миллионов избирателей, поддержавших Трампа.

Дональду Трампу вынесла импичмент Палата представителей. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи со штурмом Капитолия 6 января. Для объявления импичмента потребуется 67 голосов в сенате. Адвокаты экс-президента США собрались за день изложить все аргументы против этого.