Мир 06 апреля 2024, 16:41 Больше плаща Гарри Поттера. «Мегащит-невидимку» изобрели в Великобритании Daily Mail: специалисты компании Invisibility Shield разработали щит-невидимку Скриншот с видео/Invisibility Shield Co.

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Разработчики британской компании Invisibility Shield изобрели щит-невидимку, который может скрывать спрятанный за ним предмет. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Благодаря множеству линз щит рассеивает вертикальную полосу света и вызывает иллюзию исчезновения объекта. Высота разработки составляет 183 сантиметра, а ширина — 122 сантиметра.

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«В отличие от плаща Гарри Поттера, он достаточно велик, чтобы скрыть несколько человек», — отметили журналисты.

В издании добавили, что приобрести необычный щит можно за 699 фунтов стерлингов (около 81 700 рублей). По словам разработчиков, лучше всего изобретение работает на однородном фоне. Удерживать и переносить щит можно с помощью специальных ручек, оставаясь при этом незамеченным, заявили в компании.

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