04 марта 2024, 13:15
РНФ: российские ученые разработали материал из графена с включениями наноалмазов
Ученые из исследовательских центров Москвы, Новосибирска и Дубны создали 2D-материал на основе графена с включениями наноалмазов. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).
Такого результата удалось добиться благодаря облучению пленки графена быстрыми и тяжелыми ионами.
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Новый композит отличается легкостью и прочностью. Кроме того, он способен проводить ток. Материал смогут задействовать в космической отрасли, авиастроении, автомобильной промышленности и разработке биомедицинских устройств.
Ученые
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