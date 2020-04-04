Больше 90% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

Исходя из последних данных, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в материковом Китае достигло 81 639, из них 76 751 пациент вылечились и были выписан врачами из больниц. Это количество людей равно 94% от общего числа заболевших в стране.

С начала эпидемии в Китае, исключая провинцию Хубэй, зафиксировали 13 803 случая заражения новым коронавирусом, из них 119 заболевших скончались. В провинции Хубэй было выявлено 67 803 случая заражения, умерли 3207 человек. В общей сложности эпидемия коронавируса в Китае унесла уже 3326 жизней.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Сейчас в мире новым коронавирусом заражено уже больше миллиона человек.