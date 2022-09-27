Участие в референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Подмосковье приняли более 90% избирателей | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:50 Поделиться Telegram

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Viber Участие в референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Подмосковье приняли более 90% избирателей Явка на референдумы ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в Подмосковье составила 92% РИА «Новости»

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Референдумы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по вхождению в состав России завершились. В Московской области для жителей этих регионов работали 23 участковые комиссии, где желающие могли отдать свой голос.

Всего участие в референдумах на территории Московской области приняли 92,36% жителей освобожденных территорий. Самыми активными оказались жители Донецкой и Луганской народных республик: на голосование пришли 95,37% и 95,10% человек соответственно.

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От Запорожской области в участковые комиссии Подмосковья пришли 85,86% избирателей, от Херсонской области — 84,26% представителей региона, приехавших в Московскую область.

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Итоги голосования на референдумах получились следующие.

Донецкая Народная Республика: за вхождение в состав России проголосовали 98,80%, против — 0,47%, 0,73% бюллетеней признали недействительными.

Луганская Народная Республика: за вхождение в состав России проголосовали 99,17%, против — 0,25%, 0,59% бюллетеней признали недействительными.

Запорожская область: за вхождение в состав России проголосовали 99,10%, против — 0,21%, 0,68% признали недействительными.

Херсонская область: за вхождение в состав России проголосовали 99,05%, против — 0,34%, 0,61% бюллетеней признали недействительными.

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