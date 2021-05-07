Большая часть обломков ракеты «Чанчжэн-5B» сгорит при входе в атмосферу. Поэтому риск ущерба воздушной навигации и объектам на земле очень низкий. Об этом сообщили в МИД КНР.

«Мы также уделяем большое внимание вхождению ракеты-носителя в атмосферу. Насколько нам известно, она была спроектирована особым образом — большинство ее частей разрушатся и сгорят во время вхождения в атмосферу», — процитировал ТАСС представителя ведомства Вана Вэньбиня.

Он отметил, крайне маловероятно, что обломки представляют какую-либо опасность или нанесут ущерб Земле.

ВВС США прогнозируют, что отработавшая ступень ракеты войдет в атмосферу над Туркменией уже 9 мая, уточнило РИА ФАН. Американцы ранее предупредили, что обломки китайской ракеты могут упасть на Землю совсем скоро.

В конце апреля Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5B» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции. Космический аппарат стартовал с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Длина основного модуля «Тяньхэ» составляет 16,6 метра, а максимальный диаметр 4,2 метра. На данный момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. На модуле будут проводиться некоторые научные и технические эксперименты.