Болгары начали активно высмеивать решение США по компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток — 2». Под статьей издания «Дневник» они назвали отказ Джо Байдена от введения санкций ожидаемым.

В статье болгарского издания говорилось о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.

Болгарские читатели назвали американского президента «русской шестеркой» и заявили, что это было ожидаемо.

«Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» — написал Тошо Кочев.

«Шерхан поджал хвост», — заявил комментатор Domino.

«США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», — написал mso011053684.

Кто-то предположил, что эта сделка могла быть частью подготовки к встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным. Комментаторы отметили, что немцы «все-таки молодцы», потому что отстаивали свои интересы и теперь получили то, что хотели.

«Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским», — сказал tacheaux.

В пятницу министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что отказ США от санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» является правильным шагом, уточнило РИА ФАН.