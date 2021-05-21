Болгары высмеяли отказ США вводить санкции против «Северного потока — 2»
Болгары начали активно высмеивать решение США по компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток — 2». Под статьей издания «Дневник» они назвали отказ Джо Байдена от введения санкций ожидаемым.
В статье болгарского издания говорилось о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.
Болгарские читатели назвали американского президента «русской шестеркой» и заявили, что это было ожидаемо.
«Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» — написал Тошо Кочев.
«Шерхан поджал хвост», — заявил комментатор Domino.
«США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», — написал mso011053684.
Кто-то предположил, что эта сделка могла быть частью подготовки к встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным. Комментаторы отметили, что немцы «все-таки молодцы», потому что отстаивали свои интересы и теперь получили то, что хотели.
«Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским», — сказал tacheaux.
В пятницу министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что отказ США от санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» является правильным шагом, уточнило РИА ФАН.