Власти Германии поддержали решение США отменить санкции против «СП-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что отказ США от санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2» является правильным шагом, Берлин приветствует решение президента Джозефа Байдена, написало издание The Hill.

«Мы считаем это конструктивным шагом», — процитировало Мааса РИА ФАН.

По словам министра, представители Германии и США подумают над решением, как сохранить этот отказ в течение будущих трех месяцев. Отмечается, что по истечении этого периода Госдепартамент должен выпустить в Конгресс еще один отчет о санкциях.

Напомним, что Штаты давно занимают позицию против строительства трубопровода. По их мнению, он угрожает европейской энергетической безопасности и наносит вред союзникам, в числе которых Польша и Украина.