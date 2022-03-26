Болгарский генерал объявил о скорой капитуляции Зеленского

В скором времени президент Украины Владимир Зеленский объявит о капитуляции. Такую версию выдвинул генерал Димитар Шивиков в эфире Болгарского национального радио.

«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — сказал генерал.

Также Шивиков подчеркнул, что Болгария не должна предоставлять оружие Украине, поскольку это будет лишь усиливать эскалацию.

Генерал напомнил, что целью России не является оккупация украинских территорий или уничтожение украинской государственности. Москва ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Шивиков указал при этом на «крайне русофобскую» политику, которую Киев ведет с 2004 года. По мнению болгарского военного, на такой курс Украину направлял «заатлантический игрок».

Ранее бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев признался в зависимости страны от российского газа.