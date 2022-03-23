Болгария признала критическую зависимость от газа из России

Болгария не имеет альтернативы российскому газу. Об этом заявил бывший заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев. Его слова приводит портал bTV.

По мнению Куюмджиева, в случае, если Европа решит отказаться от российского газа, это будет означать, что порядка 200 кубометров топлива будет необходимо получать из других источников, которых у страны просто нет.

«Болгарии следует снова заключить контракт с „Газпромом“», — подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр страны Кирил Петков также сообщил, что Болгария не сможет полностью отказаться от поставок газа из РФ. Если они прекратятся, остановится вся экономика страны.

Ранее министр финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что страна не станет продлевать контракт с российским «Газпромом» на поставку природного газа из-за ситуации на Украине. Топливо станет поставляться из альтернативных источников, включая Катар и Алжир, заявил министр.

Немецкое издание Die Welt написало, что перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий.