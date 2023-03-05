Мир 05 марта 2023, 00:42 Болгарские отельеры пожаловались на убытки из-за оттока российских туристов Nova: болгарские отельеры потеряли до 80% туристов из-за оттока россиян РИА «Новости»

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Болгарские отельеры пожаловались, что несут убытки из-за оттока российских туристов, составлявших 70-80% всего въездного турпотока в стране. Коммерсанты потеряли не только российский, но и английский рынок и теперь не знают, что делать сообщила газета Nova.

Россияне составляли до 80% рынка туруслуг, остальную часть покрывали британцы. Представители бизнеса надеются, что пустующие отели заполнят туристы из Румынии по мере заполнения курортов на их родине.

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Министр туризма Болгарии Ирена Георгиева допустила вероятность компенсации отсутствия турпотока из России, но не в этом году. Она считает, что отдыхом в Болгарии могут заинтересоваться жители Германии. Также страна намерена сохранить за собой туристов из Великобритании.

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Власти планируют, что в 2023 году страну посетят порядка 4,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что антропогенная нагрузка на три наиболее посещаемые отдыхающими особо охраняемые природные территории (ООПТ) на Байкале возросла на 40% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Наиболее популярные места на Байкале расположены на территориях Прибайкальского, Тункинского и Забайкальского национальных парков.