Экология 03 марта 2023, 08:47 Абрамченко заявила, что посещаемость Байкала выросла на 40% Вице-премьер Абрамченко отметила рост посещаемости Байкала на 40% в 2022 году Автор: Evgeny Pashkevich

Читать 360tv в

Антропогенная нагрузка на три наиболее посещаемые отдыхающими особо охраняемые природные территории (ООПТ) на Байкале возросла на 40% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Такое заявление сделала Виктория Абрамченко во время заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера. Об этом сообщил ТАСС.

«Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и три из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке. Это три наиболее посещаемые туристами особо охраняемые природные территории. <…> Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40%», — сказала она.

Реклама

По ее словам, посещаемость и дальше будет расти. Абрамченко отметила, что наиболее популярные места на Байкале расположены на территориях Прибайкальского, Тункинского и Забайкальского национальных парков.

Байкал находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и признан самым глубоким озером в мире, а также наиболее крупным резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Туристы приезжают на Байкал круглый год.