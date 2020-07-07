Болгарские футболисты массово заразились коронавирусом во время матча

Сразу 19 футболистов в Болгарии подхватили коронавирус во время домашнего матча. Это произошло из-за неверных результатов теста у защитника клуба «Царско Село» Мартина Кавдански.

Издание Sportstar сообщило, что Кавдански разрешили участвовать в игре между «Царским Селом» и «Черно Морем» после того, как он получил отрицательный результат анализа на коронавирус.

Однако уже после игры все спортсмены снова сдали тесты. Коронавирусную инфекцию нашли у 16 человек из команды «Черно Море» и у трех футболистов «Царско Села». Лаборатория, которая до матча проводила анализы, признала ошибку.

В последнее время не очень везет и футболистам из российского ФК «Оренбург». Они пропустили второй матч из-за вспышки коронавируса в команде. Так, 27 июня спортсмены должны были сыграть с «Краснодаром», но за день до этого стало известно об отмене матча.

Вторая игра была запланирована на 1 июля. «Оренбург» должен был встретиться с «Уралом». По последней информации, COVID-19 подтвердился у десяти оренбуржских игроков.