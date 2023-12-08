Мир 08 декабря 2023, 22:36 Болгарские парламентарии передрались из-за поставки Украине списанных БТР Blitz: болгарские депутаты устроили стычку из-за военной помощи Украине РИА «Новости»

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Депутаты Национального собрания Болгарии от правящей партии и оппозиции обменялись резкими репликами и устроили стычку во время обсуждения вопроса безвозмездной поставки на Украину списанной бронетехники. Об этом сообщила болгарская газета Blitz.

Парламент преодолел вето президента Румена Радева на поставку списанного вооружения, которое последний наложил в начале декабря. Он объяснил это необходимостью передать технику полиции и пограничной службе страны.

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Болгарские парламентарии решили иначе: «за» проголосовали 162 депутата, «против» — 55. Теперь на Украину отправят около 100 бронетранспортеров. По мнению противников поставки, это не соответствует национальным интересам Болгарии.

Как заявил лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов, «мы отдаем миллиарды Украине». На его взгляд, еще более унизительно, что они служат интересам «страны-неудачницы». Так он охарактеризовал Украину.

Ранее Die Welt назвала провальным план главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве бригады бундесвера для «сдерживания России». Журналист издания отметил, что для оснащения бригады нужно закупить десятки тысяч единиц вооружений и техники, но немецкий ОПК с такими объемом в короткие сроки не справится.