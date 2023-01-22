Мир 22 января 2023, 18:20 Болгария заявила о полной непричастности к теракту на Крымском мосту Главный прокурор Болгарии Гешев заявил о полной непричастности к теракту на Крымском мосту Соцсети

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Софийская городская прокуратура не выявила никаких признаков участия Болгарии в теракте на Крымском мосту. Об этом в своем Twitter заявил главный прокурор республики Иван Гешев.

«Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту», — написал он.

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Никаких подробностей расследования, которое проводила городская прокуратура Софии, Гешев не привел, сообщил ТАСС.

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Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. Рано утром на автомобильной части переправы подорвали грузовик. От этого загорелись цистерны грузового поезда, который следовал в этот момент по мосту. Жертвами стали четыре человека.

Два пролета автомобильной части обрушились. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин установил, что грузовик, который взорвали на мосту, сначала выехал из Болгарии в Грузию, а оттуда — в Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Правоохранители установили причастных к организации движения большегруза.

Болгарские специальные службы выяснили, что товар со сходными характеристиками ввезли в республику из другой европейской страны в контейнере. Его оформили как транзитный груз. Власти страны полагают, что контейнер покинул страну через порт Бургас 17 сентября и направился в направлении некой страны, но не России.

При проверке выяснилось, что контейнер, в котором товар уехал из Болгарии, не находился на грузовике, который использовали при теракте.