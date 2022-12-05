Транспорт 05 декабря 2022, 23:22 Ремонт автодороги Крымского моста закончили за 56 дней. Украине придется долго платить за теракт Украинский политик Олейник: Зеленский не думал о последствиях теракта на Крымском мосту РИА «Новости»

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Движение автомобилей открыли по правой части Крымского моста, восстановленной после взрыва в октябре. Участок осмотрел и проверил за рулем Mercedes президент России Владимир Путин. По оценке экспертов, восстановление переправы прошло в рекордно короткие сроки, а властям Киева еще долго придется расплачиваться за совершенный теракт отсутствием электроэнергии.

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Проезд по Крымскому мосту

О запуске движения автомобилей по правой части Крымского моста стало известно в понедельник, 5 декабря. Личную проверку отремонтированного участка провел президент России Владимир Путин. За рулем автомобиля Mercedes в сопровождении премьер-министра Марата Хуснуллина российский лидер проехал по части переправы.

«Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния», — подчеркнул Путин.

В правой части автомобильной дороги Крымского моста заменили четыре пролета. В своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что ремонт провели всего за 56 дней, хотя обычно подобные работы занимают до полугода.

«На площадку оперативно в сопровождении ГИБДД поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, и строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки», — написал он.

Вице-премьер отметил, что проведению ремонта сильно мешал шторм, который бушевал в регионе почти 20 дней. Но благодаря тому, что работы велись круглосуточно, все удалось закончить быстро.

«Работы продолжим. Левая часть моста тоже пострадала. Ее работоспособность ограничена, по поручению президента уже приступили к ремонту на левой части моста», — заявил Хуснуллин.

Крымский мост получил серьезные повреждения после теракта украинских спецслужб, подорвавших на переправе заминированный грузовик. От взрыва загорелись находящиеся на путях две цистерны с топливом.

В результате теракта обрушились два пролета двухполосной ветки, соединяющей Краснодар и Керчь. Путь из Керчи в Тамань остался целым. Движение поездов и легковых машин восстановили к вечеру того же дня. Но все направлявшиеся на полуостров большегрузы отправили на паромы.

Важная логистика

Быстрое завершение ремонтных работ на Крымском мосту свидетельствует о том, что у российских специалистов хорошая инженерная подготовка. Поэтому они уложились в установленные сроки даже в сложных погодных условиях. Об этом в беседе с «360» заявил украинский политик и управленец Владимир Олейник.

«Важность Крымского моста сложно переоценить. Это, прежде всего, логистика поставок продуктов питания и топлива с материковой части России на полуостров», — заявил эксперт.

Он добавил, что важную роль переправа играла и для военных, которые использовали мост для переброски техники и личного состава в зону специальной военной операции и обратно.

«Все пользовались этим мостом и были довольны. Это сокращало время на поездку из Крыма в Краснодарский край. Паромы для такого большого трафика оказались недостаточно эффективны», — заявил Олейник.

Эксперт подчеркнул, что организаторы диверсии преследовали цель создать определенные проблемы для движения гражданского и военного транспорта России. Но быстрое проведение работ свело их усилия на нет. Сейчас осталось дождаться окончательного восстановления, чтоб мост снова стал артерией, связывающей Крым и Краснодарский край.

Бездумные решения

По мнению Владимира Олейника украинские власти, отдавая приказ о теракте на Крымском мосту, даже не задумывались об ответных действиях России, которая нанесла серию ударов по энергосистеме Украины.

«Бьют не по Зеленскому, не по этой шайке, которая сегодня сидит с теплом, светом и связью. Страдают простые люди. Но ответственность за это несет президент, который должен ответить украинцам на вопрос: почему он принял страну, в которой было все нормально, и превратил ее в полигон для испытания американского оружия», — заявил эксперт.

Он добавил, что проблема Донбасса существовала, но у нее было решение путем выполнения Минских договоренностей. Но Зеленский на это не пошел.

Поведение украинского президента Олейник объяснил просто: на своем посту он находится временно и с Украиной свою дальнейшую жизнь не связывает. Поэтому и пошел на поводу у американцев, ввязавшись в конфликт с Россией, который выиграть не сможет никогда.