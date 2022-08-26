Болгария заявила, что хочет возобновить поставки газа из России

Болгария объявила о готовности обсудить с «Газпромом» возобновление поставок газа из России. С таким заявлением выступил министр энергетики технического правительства Росен Христов, передал сайт Nova.

Однако, по его словам, активные переговоры пока не ведутся.

«Мы сказали им, что готовы возобновить переговоры по поводу контракта и что у нас есть предложения по поводу ряда изменений для оптимизации», — объяснил Христов.

Ответ «Газпрома» пока ожидается.

На вопрос, не финансирует ли покупка газа специальную военную операцию на Украине, министр ответил, что газ и так приобретается, только через посредников и дорого. Он предложил, чтобы Германия тогда не покупала российский газ — для баланса.

Ранее тревел-блогер и руководитель турагентства Go Тravel Наталия Ансталь рассказала, что Болгария лишилась туристов из России, так как им летать туда через третьи страны стало максимально невыгодно. Все это может крайне негативно сказаться на государственном бюджете.