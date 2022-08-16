Болгария осталась без российских и немецких туристов. Турция превратилась в абсолютного фаворита

Болгария лишилась туристов — и не только из России. Местные, а также немецкие СМИ пишут, что этим летом в стране уже нет массового наплыва гостей. Так, число немецких туристов сократилось вдвое в сравнении с прошлым годом. А россиянам летать туда через третьи страны стало максимально невыгодно. Все это может крайне негативно сказаться как на государственном бюджете Болгарии, так и на конкретных местных гостиницах, многим из которых уже нужен ремонт. Турция же повысила качество сервиса и упрочила позиции среди самых популярных направлений.

В Болгарии сократилось число туристов

В Болгарии уменьшилось число туристов. Причем речь идет не только о россиянах, но, например, и о жителях ФРГ. Об этом пишут местные и немецкие издания. По их данным, большую часть отдыхающих теперь составляют сами болгары. Так, на одном из самых современных курортов на побережье — Албене — к концу июля 40% туристов были местными, 30% — румынами и лишь 6% — из других стран Восточной Европы. При этом только 12% приехали из немецкоязычных стран, а всего пару лет назад их было в два раза больше. Более того, на курорте работает лишь 20 из 33 отелей, да и то не на полную мощность.

Источник фото: flickr.com/William John Gauthier

Болгария условно считается самой дружественной по отношению к россиянам страной в ЕС. На протяжении уже нескольких поколений многие туристы из РФ приезжали отдыхать на болгарское побережье Черного моря. Но в этом году рейсы из России, а также из некоторых других стран отменены. Есть небольшое количество российских туристов, которые все же приезжают в Болгарию — через Турцию, также там отдыхают россияне, проживающие внутри страны.

Немцы и россияне предпочитают Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что Болгария в сравнении с прошлыми годами действительно стала менее привлекательным курортом для своих гостей. Похоже, что большинство немцев предпочли ей Турцию, которая в четыре раза увеличила приток туристов из ФРГ.

«Немцы в Турции сейчас находятся на первом месте, мы, россияне, — на втором. Видимо, здесь есть вопросы и сервиса, и услуг — всего того, что обеспечивает комфортное пребывание. <…> Для нас направление Болгарии сейчас туристическим не является. Прямого авиасообщения нет, а через третьи страны очень мало кто летает», — пояснил Барзыкин.

По его словам, более 60% россиян из зарубежного направления предпочитают Турцию, Тунис, Египет, ОАЭ. А с конца октября в этот список добавятся Таиланд и Вьетнам. На самой Болгарии такие перемены скажутся отрицательно, считает Барзыкин. Туристы приносили стране большой доход, что оказывало влияние и на другие отрасли: транспорт, питание, развлечения.

Источник фото: flickr.com/Hector Montero

В Болгарии в этом году сезон действительно достаточно слабый. Это отметила и тревел-блогер, руководитель турагентства Go Тravel Наталия Ансталь. По ее словам, это связано с высоким качеством сервиса в Турции, которую на сегодня выбирает большинство туристов.

«Турция — абсолютный лидер продаж. <…> Болгария, к сожалению, в данный момент не соответствует тем требованиям, к которым привыкли туристы, посещая Турцию. Те, кто раньше мог посетить Болгарию и вернуться туда вновь, после Турции возвращаются все же в Турцию. <…> Болгария, конечно, дешевле, но разница в цене незначительная, а сервис в Турции лучше. Да и российским туристам летать в Болгарию сегодня невыгодно», — отметила Ансталь.

По ее словам, все это может крайне негативно сказаться на курортах Болгарии. Помимо прочего, многим местным отелям уже требуется ремонт. А сделать это без должного количества гостей трудно. Если ситуация не вернется в прежнее русло, увы, побережье Болгарии будет чувствовать себя хуже с каждым годом.

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