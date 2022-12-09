Мир 09 декабря 2022, 19:30 Болгария впервые отправит военную помощь Украине Reuters: парламент Болгарии впервые с начала спецоперации окажет военную помощь Украине Википедия

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Власти Болгарии впервые с начала специальной военной операции окажут военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Болгария была одним из немногих государств — членов Евросоюза, которое не оказывало помощи киевскому режиму. Список вооружения оставили в тайне. Но правительственные чиновники намекнули, что в пакет включат в основном легкое оружие и боеприпасы.

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Временный глава Минобороны Болгарии Димитр Стоянов сообщил, что входящая в НАТО страна не может отправить российские зенитно-ракетные комплексы или истребители, которые хотят получить киевские власти. Он отметил, что нужно в первую очередь обеспечивать обороноспособность своей страны.

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В пятницу, 9 декабря, США заявили об очередной помощи Украине. Американские власти предоставят стране средства для усиления противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам. На эти цели в Штатах решили выделить 275 миллионов долларов. Также Вооруженные силы Украины получат снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.