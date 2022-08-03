Болгария продолжила переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа

Компания «Булгаргаз» не прекращала переписку с «Газпромом» о поставках российского топлива. В Болгарии выразили надежду, что их можно будет восстановить.

Председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски в интервью телеканалу NOVA заметил, что переговоры идут, несмотря на отсутствие поставок.

«Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Это вариант, который еще не закрыт», — сказал он, уточнив, что речь идет об истекающем в конце 2022 года договоре.

Топчийски допустил, что российская сторона изменит условия поставок при определенных обстоятельствах.

«Мы не закрываем страницу, достаточно иметь гарантии, что нет рисков для „Булгаргаза“ при изменении условий договора», — заметил он.

В июле, по его словам, представители болгарской компании беседовали с российскими коллегами по телефону.

В Болгарии, признал Топчийски, газовый кризис только развивается. И в августе цены на голубое топливо вырастут на 60%. Единственной хорошей новостью он счел традиционно низкое потребление газа в последний месяц лета.

На зимний сезон, обратил внимание топ-менеджер, стране не хватает порядка 40% газа. В краткосрочной перспективе увеличить поставки за счет сжиженного топлива или из Азербайджана невозможно. Болгария пока договорилась о разгрузке только одного американского танкера в октябре.