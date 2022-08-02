Болгарские работодатели снова призвали власти наладить диалог с «Газпромом»

Ассоциация организаций болгарских работодателей призвала власти страны в срочном порядке наладить диалог с «Газпром Экспортом» и возобновить поставки газа по существующему контракту. Об этом требовании сообщила местная радиостанция BNR.

Ситуация с газом в стране обострилась в конце апреля. Поставки российского топлива прекратились из-за того, что Болгария не оплатила его по новой схеме — в рублях.

Страна может получить сжиженный природный газ из США. Но в ассоциации напомнили, что несколько танкеров с американским СПГ прибудут только в следующем году и топлива будет недостаточно, к тому же оно будет стоить гораздо дороже.

В конце апреля болгарские работодатели уже выдвигали к правительству аналогичные требования. Тогда они указывали на то, что альтернативы российскому газу сегодня нет.

В июне посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставки газа возобновят в любой момент, как только покупающая сторона согласится платить за него согласно требованиям «Газпрома».