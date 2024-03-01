Мир 01 марта 2024, 18:02 Болгария прекратила импорт российской нефти Novinite: Болгария с 1 марта отказалась от российской нефти РИА «Новости»

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Власти Болгарии окончательно прекратили закупки нефти у России. Решение вступило в силу 1 марта 2024 года. Об этом сообщило издание Novinite.

Изначально Болгария планировала пользоваться ресурсами из России до конца текущего года. Однако парламент страны сократил срок, чтобы «избежать финансирования» РФ на фоне геополитической напряженности.

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Лидеры стран Евросоюза в 2022 году достигли соглашения о введении частичного эмбарго на российскую нефть. При этом болгарским властям разрешили получать сырье из РФ по морю до конца 2024 года.

Страны G7 решили ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть. В объединении надеются, что смогут таким образом повлиять на доходы России от экспорта энергетических ресурсов.