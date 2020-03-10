Болгария планирует получить 130 миллионов евро на борьбу мигрантами
Болгария хочет потребовать финансовую поддержку на борьбу с потоком мигрантов из Турции. Власти страны намерены попросить у Евросоюза 130 миллионов евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова премьер-министра Бойко Борисова.
По информации сайта «Аргументы и факты», руководство Болгарии потратит средства на дополнительное снаряжение для сотрудников правоохранительных органов. Оно может пригодиться при обострении миграционного кризиса.
Борисов подчеркнул, что сейчас обсуждаются различные варианты для получения материальной помощи. Один из способов — прямая поддержка от Германии.
Ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу попросил пересмотреть условия сделки с Евросоюзом по мигрантам.