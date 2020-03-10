Глава МИД Турции попросил пересмотреть сделку с Евросоюзом по мигрантам

«Мы готовы работать с ЕС по дорожной карте. Сейчас на повестке обновление этого соглашения, потому что в 2016 году не было проблемы Идлиба, не было турецких операций в Сирии. Теперь же там (на севере Сирии) создана безопасная зона», — отметил Чавушоглу.

По его словам, в новой сделке необходимо учесть все упомянутые детали. Министр уточнил, что турецкие власти готовы к продуктивному сотрудничеству с Евросоюзом. Анкара и Брюссель готовятся перейти в следующую фазу переговоров, но для Турции важна открытость ЕС.

Чавушоглу обратил внимание на то, что в Турции выполнили практически все нюансы, чтобы достичь безвизового режима со странами Шенгена и обновить договор о Таможенном союзе с ЕС. Тем не менее, «политизированные решения» Кипра мешают развитию процесса.

Ранее МИД Греции заявил, что Турция организовала перемещения мигрантов. Массовое движение обнаружили на южной морской и сухопутной границе с Европой и Грецией.