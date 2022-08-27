Болгария отказалась обсуждать с «Газпромом» новый договор

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев провел переговоры с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен. Политик заявил, что власти страны ограничатся переговорами в рамках действующего соглашения с «Газпромом» и не планируют вести новые, сообщил ТАСС.

«Болгария подтвердила интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Болгарии не намерено вести переговоры с «Газпромом» о новом договоре, подчеркнули в пресс-службе. Ранее глава Минэнерго Болгарии Росен Христов заявлял о намерении внести ряд изменений в соглашение с российской компанией с учетом текущей ситуации на энергетическом рынке.

В субботу президент Сербии Александр Вучич пожаловался на «фантастические» цены на российский газ. По его словам, за два миллиарда кубометров голубого топлива из России пришлось заплатить 800 миллионов евро.