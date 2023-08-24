Мир 24 августа 2023, 02:40 Болгария решила обречь бойцов ВСУ на гибель — СМИ Forbes: Болгария передаст Украине БТР, которые легко поразить даже из пулемета РИА «Новости»

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Болгария пообещала передать Украине партию БТР-60 со слабой броней, которую можно пробить пулеметной очередью. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию. Да, он на колесах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени», — написал журналист.

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Усовершенствование болгарского бронетранспортера не смогло устранить самый главный недостаток боевой машины — слабую девятимиллиметровую броню, которую может пробить даже пулемет, отметил Экс. Он подчеркнул, что готовность Украины принять старые машины говорит о ее ненасытности.

Болгария в начале октября начнет передачу Украине около 100 единиц бронетехники советского образца. Соглашение в начале сентября должен ратифицировать парламент.