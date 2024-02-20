Мир 20 февраля 2024, 13:06 Болгария из-за нехватки денег задержала отправку БТР для Украины Euractiv: Болгария задержала поставку Украине 100 бронетранспортеров Alexander Welscher/dpa/globallookpress

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Минобороны Болгарии задержало отправку 100 бронетранспортеров на Украину из-за того, что НАТО не согласовал компенсацию расходов на их транспортировку. Депутат Народного собрания Ивайло Мирчев раскритиковал работу чиновников, сообщил Euractiv.

«Болгария может очень сильно помочь Украине, но это задерживается из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально», — сказал он.

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Парламент, напомнил Ивайло Мирчев, одобрил поставку 100 бронетранспортеров три месяца назад. За это время ни одну машину не перебросили из Софии в Русе на реке Дунай в северо-восточной Болгарии.

Причину задержки назвал министр обороны Тодор Тагарев. По его словам, Болгария узнавала, сможет ли НАТО покрыть транспортные расходы. Глава Минобороны объяснил, что отправка 100 бронетранспортеров — не рядовая операция и потребует много составов.

Дебаты на тему помощи Украине в болгарском парламенте проходили в напряженной обстановке. Скандал разразился после того, как депутаты обозвали друг друга фашистами.