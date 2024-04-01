Мир 01 апреля 2024, 09:54 Болгария и Румыния начали принимать документы россиян на шенгенские визы АТОР: Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать россиянам шенгенские визы Freepik

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Болгария и Румыния с 1 апреля начали принимать в России документы для оформления шенгенских туристических виз на срок до 90 дней. Об этом сообщил «Интерфакс».

Две европейских страны присоединились к шенгенской зоне с 31 марта. Для оформления виз россиянам придется предоставить болгарским и румынским консульским службам пакет необходимых документов, а также сдать биометрию.

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Теперь пребывание в Румынии и Болгарии для туристов будет учитываться как дни, проведенные в шенгенской зоне, подчеркнули в издании.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что пока есть вопросы с порядком выдачи виз. По ее словам, неизвестно, сколько времени консульские службы будут рассматривать поданные россиянами документы.

Ранее МИД России опроверг информацию о массовом отказе в выдаче шенгенских турвиз россиянам. Консульские учреждения Франции, Италии и Испании продолжают оформлять въездные документы для путешественников.