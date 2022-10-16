Болгария заявила о решении вопроса с поставками газа на год вперед | 360°

Мир 16 октября 2022, 02:25 Поделиться Telegram

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Viber Болгария заявила о решении вопроса с поставками газа на год вперед Министр экономики Болгарии Стоянов: страна решила вопрос с поставками газа на год вперед Unsplash

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Болгарские власти обеспечили страну газом на ближайшие 12-14 месяцев. Принятые решения помогли справиться с энергетическим кризисом, заявил министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов.

Ситуацию в Болгарии министр назвал исключительно динамичной. Еще два месяца назад с обеспечением страны газом были проблемы.

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«Сейчас у нас есть долгосрочный договор о поставке газа с Азербайджаном, а к нему мы можем добавить соглашения о поставке сжиженного и трубного газа. На торгах по поставке газа, которые мы объявили, ожидаются очень конкурентные цены, так что можно сказать, что кризис мы преодолели», — сказал Стоянов в разговоре с телеканалом NOVA.

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Он уточнил, что Болгария обеспечена голубым топливом на ближайшие 12-14 месяцев. По словам министра, местный бизнес может продолжать работать спокойно.

Весной Россия полностью прекратила поставки газа в Болгарию, так как страна не произвела оплату в рублях в установленный срок. Через некоторое время болгарские власти сообщили, что нашли альтернативные варианты поставок газа. Речь шла о США и Азербайджане.

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