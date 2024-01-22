Эксклюзив 22 января 2024, 14:17 «Болезненная тема». Россиянам рассказали о возможных последствиях нового законопроекта США Экономист Бархота предсказал сложности с экспортом сельхозпродукции из-за США РИА «Новости»

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Новый американский законопроект по снижению зависимости от российской сельскохозяйственной продукции может негативно повлиять на экономику России. В случае, если закон вступит в силу, появятся ограничения на экспорт отечественного зерна в некоторые регионы. Об этом в беседе с «360» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Сложности с экспортом

По его словам, США с помощью законопроекта попытаются повлиять на другие страны, покупающие у России сельхозпродукцию. В качестве примера он назвал государства Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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«В случае реализации всех американских инициатив будут определенные сложности с экспортом сельхозпродукции. То есть будут либо ограничения на ее ввоз в эти регионы, либо будет, как минимум, рост издержек для стран приема», — указал Бархота.

Он сравнил разработанные США новые ограничения с ситуацией в Красном море, где из-за ближневосточного конфликта торговым судам пришлось перестраивать маршруты.

«В данном случае тоже какие-то маршруты могут быть закрыты или ограничены, это повысит издержки по сельхозпродукции, что несколько затруднит экспорт. Это в одном варианте. А в другом, более жестком варианте, это может закрыть ряд рынков», — добавил эксперт.

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Болезненная тема

Аналитик предположил, что больше всего ситуация повлияет на рынки в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Бархота напомнил, что экспорт зерна с давних пор является важной составляющей российской экономики. По его мнению, ограничения поставок в другие страны может стать серьезным ударом и России следует подготовиться к нему.

«Экспорт сельхозпродукции — довольно болезненная тема, поэтому такая яркая реакция со стороны российского руководства», — заключил эксперт.

Ранее «Коммерсант» сообщил об обеспокоенности российских властей из-за законопроекта США о снижении зависимости от российской сельхозпродукции. «Агроэкспорту» поручили оценить возможные последствия американской инициативы, если та вступит в силу.