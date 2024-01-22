Деньги 22 января 2024, 08:12 Власти оценят воздействие нового закона США на продажи зерна и масла из России ФГБУ «Агроэкспорт» оценит закон США о снижении зависимости от зерна из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В США разработали законопроект о снижении зависимости от российской сельхозпродукции. Минсельхоз России поручил ФГБУ «Агроэкспорт» оценить его влияние на импорт, сообщил «Коммерсант».

Палата представителей конгресса одобрила закон No Russian Agricultural Act. Минфин США обяжут поддерживать инвестиции в проекты, которые снизят зависимость страны от российской сельхозпродукции, в том числе зерна и масла.

Реклама

По информации издания, такая перспектива обеспокоила власти России. «Агроэкспорт» начал оценку последствий нового закона и попросил отраслевые ассоциации до 26 января сформулировать свою позицию.

Учреждение использует собранные отзывы для выработки общей позиции на уровне России, предположил советник Verba Legal Марат Самарский. Он заявил, что до вступления закона в силу пройдет много времени — его примет верхняя палата конгресса и подпишет президент. Когда это случится, Россия сможет запустить разбирательство во Всемирной торговой организации.

В феврале Евросоюз примет 13-й пакет антироссийских санкций. В него войдут торговые ограничения.