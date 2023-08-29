Мир 29 августа 2023, 01:03 «Болезнь легионеров» унесла жизни 11 человек в Польше Polsatnews: 11 человек погибли в Польше из-за легионеллеза flickr.com

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В Польше в результате заражения легионеллезом скончались 11 человек. Об этом сообщил польский информационный портал Polsatnews.pl со ссылкой на санитарную инспекцию Жешува.

Все погибшие — это пожилые люди в возрасте от 64 до 95 лет.

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Всего в Подкарпатье легионеллой заразились 144 человека. В больницах находятся 29 человек, еще трое зараженных переведены в реанимацию.

Ранее стало известно, что в результате заражения легионеллой в Польше скончались восемь человек, еще 113 попали в больницы. Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка сообщил, что у всех жертв инфекции был слабый иммунитет.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, которое вызывают микроорганизмы, относящиеся к роду легионеллы. Заражение происходит при вдыхании водного аэрозоля или пара, в котором присутствует возбудитель.

Болезнь проявляется в виде жара, потери аппетита, головной боли, недомогания и летаргии. В тяжелых случаях заболевание может протекать с поражением легких и центральной нервной системы.