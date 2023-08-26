Мир 26 августа 2023, 14:47 Восемь человек скончались в Польше от «болезни легионеров» — СМИ Polsat News: восемь жителей Польши умерли от легионеллеза Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Легионеллез, известный как «болезнь легионеров», унес жизни восьми человек в Польше. Об этом сообщило издание Polsat News.

По данным журналистов, в результате заражения скончались восемь человек, еще 113 поляков попали в больницы с признаками болезни. Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка сказал, что у всех жертв инфекции был слабый иммунитет.

Реклама

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве, где была выявлена инфекция, и в близлежащих районах местные власти созвали антикризисный штаб. Специалисты должны провести работы по дезинфекции водопроводной сети.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заражение легионеллезом происходит при вдыхании водного аэрозоля, пара, либо любой другой формы водной взвеси, в которой присутствует возбудитель.

Вначале симптомы проявляются в виде жара, потери аппетита, головной боли, недомогания и летаргии. Заболевание может протекать с поражением легких и центральной нервной системы.

Бактерии легионеллы обычно встречаются в сырых и влажных средах. Поэтому важно удалять застоявшуюся воду из систем холодного и горячего водоснабжения. «Болезнью легионеров» легионеллез назвали так по первому месту обнаружения — на американской военной базе «Форт Брэгг».

Ранее власти Польши сообщали о пятерых скончавшихся от легионеллеза. Большинство заболевших были маломобильными, не пользовались городской инфраструктурой. К врачам они обратились с кашлем и высокой температурой.