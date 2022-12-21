Мир 21 декабря 2022, 00:39 Болельщики спрыгнули с моста на автобус сборной Аргентины по футболу Фанаты спрыгнули с моста на автобус сборной Аргентины во время парада в Буэнос-Айресе

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Болельщики начали прыгать с моста на крышу автобуса, на котором футболисты сборной Аргентины проезжали по центральным улицам Буэнос-Айреса. Видео распространилось в Сети.

На кадрах видно, как сотни людей вышли на улицу, чтобы поприветствовать победителей на чемпионском параде. Некоторые из них стояли на мосту. Когда автобус проезжал под мостом, обезумевшие фанаты стали прыгать вниз, чтобы приблизиться к футболистам.

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Один из болельщиков приземлился на крышу. Другому повезло меньше — он коснулся автобуса, но не удержался и упал вниз в толпу. После случившегося автобус временно остановили. Что дальше произошло фанатами, неизвестно. Чемпионский парад закончился для футболистов эвакуацией на вертолетах. Спортсменов подняли в воздух спустя пять часов поездки, во время которой они так и не смоги добраться до центра Буэнос-Айреса.

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Сами игроки тоже чуть не попали в неприятную историю. Пять футболистов сидели на выступе на крыше автобуса. Во время поездки они чуть не упали из-за натянутых проводов. Спортсмены вовремя успели увернуться и пригнуться.