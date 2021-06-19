Болельщикам в Лондоне не понравился жест в поддержку BLM перед матчем Евро-2020

Футболисты сборных Англии и Шотландии преклонили колени перед началом встречи на чемпионате Европы. Их жест не понравился болельщикам — спортсменов освистали.

Журналист агентства Associated Press Роб Харрис описал ситуацию на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в своем Twitter.

«Песня зазвучала громче, чтобы заглушить свист некоторых фанатов, когда игроки преклоняли колени», — заявил он.

Англия и Шотландия встретились 18 июня на лондонском стадионе «Уэмбли». Игра в рамках группового тура Евро-2020 завершилась ничьей — 0:0.

Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках акции, связанной с движением Black Lives Matter. Его участники придерживаются мнения, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда стало причиной расистских предубеждений в обществе. Они также настаивают на системных изменениях.

Некоторые команды, принимающие участие в чемпионате Европы, отказались от жеста. В их числе — сборная России.