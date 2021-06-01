Экс-основатель Black Lives Matter раскрыл «уродливую правду» о движении

Основавший в 2015 году в американском Сент-Поле (Миннесота) ячейку движения Black Lives Matter (BLM) Рашад Тернер опубликовал видео, в котором раскритиковал позиции движения в отношении семьи и образования. Он сообщил, что за год, проведенный в ячейке, понял, что лидеры BLM на самом деле мало заботятся о чернокожих.

Ролик появился на YouTube-канале TakeCharge Minnesota. Тернер признался, что сначала был очень воодушевлен идеалами движения, но позже заметил, что активисты не только не интересуются проблемами афроамериканцев, но зачастую ухудшают их жизнь.

Речь идет, в частности, о так называемых чартерных школах. Они получают госфинансирование, но остаются независимыми. Если усилиями лидеров движения они будут закрыты, многие чернокожие дети не смогут получить хорошее образование. Тернер сейчас возглавляет группу по выбору школ Миннесотского союза родителей.

«Я считал, что организация придерживается именно того, что следует из названия — жизни черных действительно имеют значение. Однако, проведя год внутри, я узнал, что они мало заботятся о восстановлении семей черных», — добавил он. Прозрение наступило после того, как вместе с профсоюзом учителей движение публично осудило чартерные школы.

«Я узнал уродливую правду — мораторий на чартерные школы не поддерживает чернокожие семьи. Это создает препятствия на пути к улучшению образования для черных детей», — заключил Тернер.

В США продолжается критика движения BLM. Как пишет FoxNews, его политические позиции оказались гораздо более левыми, чем можно было предположить из его названия. Группа приобрела повышенную популярность после заметных столкновений с полицией, которые вызвали непрекращающиеся протесты в последние годы.

Однако недавние события привлекли внимание общественности к его руководителям и их целям. Сооснователь движения Патрисс Каллорс подверглась критике после того, как выяснилось, что она купила четыре дома более чем на три миллиона долларов. Она заявила, что уходит с поста исполнительного директора центрального фонда группы активистов, который занимала пять лет. Сведения о купленной недвижимости она назвала атакой правых, которые пытаются ее дискредитировать.

Певица Manizha (Манижа Сангин), столкнувшаяся после отбора на Евровидение-2021 от России с травлей и буллингом, предсказала появление в стране движения, напоминающего Black Lives Matter.