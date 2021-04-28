Более тысячи украинцев пожаловались на последствия вакцинации

Более тысячи жителей Украины пострадали из-за побочных эффектов после вакцинации препаратами от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Государственного экспертного центра при минздраве страны.

«С момента начала вакцинации в автоматизированную информационную систему фармаконадзора поступило 1045 сообщений о неблагоприятных случаях после вакцинации», — заявила пресс-служба в Facebook.

В центре уточнили, что 1043 жалобы зафиксировали после введения препарата Covishied. По одному случаю появления побочных эффектов выявили после вакцинации препаратами CoronaVac и Pfizer. Всего на Украине от ковида привили 539 126 человек.

Для вакцинации населения Украина использует препараты Covishield и CoronaVac. В середине апреля медики начали применять вакцину Pfizer. В рамках программы COVAX Украина 23 апреля получила более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Этот препарат производится в Южной Корее. Регистрировать российский «Спутник V» украинские власти отказались.

Ранее после прививки AstraZeneca умерла 54-летняя жительница Канады. Первый летальный случай в стране после вакцинации произошел из-за нарушения свертываемости крови.