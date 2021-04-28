Первый человек умер после прививки AstraZeneca в Канаде

В Канаде зарегистрировали первый летальный случай из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca. Пациента потеряли врачи провинции Квебек.

О возможной связи смерти привитого с введенной ему вакциной сообщил телеканал CBC. Из-за образования тромба в мозгу умерла женщина, которая прошла вакцинацию AstraZeneca в начале апреля.

«Министерство здравоохранения Квебека подтвердило, что смерть женщины вызвана вакцино-индуцированной иммунной тромбоцитопенией», — уточнили в материале.

Погибшей было 54 года. Состояние ее здоровья до прививки оценивали как хорошее.

Власти Квебека принесли соболезнования родным погибшей, однако указали на преобладание преимуществ вакцины перед связанными с ее использованием рисками.

«Мы вакцинировали 400 000 человек AstraZeneca. <…> Мы приняли решение установить возрастной предел для вакцины — 45 лет. К сожалению, это риск, на который мы должны пойти», — отметил глава канадского Минздрава Кристиан Дюбе.

Всего в стране выявили шесть несмертельных случаев нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca. Использование вакцины одобрили в конце февраля. В стране также разрешены препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.