Более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Это решение он назвал правильным выбором и призвал тех, «кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината», выйти и сдаться.

Одна за другой украинские группировки ежедневно разбиваются, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось», — отметил глава Чечни. Он добавил, что действуют только отдельные малочисленные группы, «которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам».

«Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — завил Кадыров.

По его словам, в недрах «Азовстали» сейчас находится порядка 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь.

Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов Рамзан Кадыров Глава Чечни

До этого Кадыров рассказал, что группа украинских националистов оборудовала небольшой штаб на складе. Укрепленное помещение стало для них ловушкой. Глава Чечни опубликовал ролик, на котором бойцы чеченского спецназа атакуют укрепленные помещения националистов.